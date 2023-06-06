Gaziosmanpaşa'da asker eğlencesinde hem dans etti hem de silahla havaya ateş açtı

Yayınlanma: 06.06.2023 - 15:18

Güncelleme: 06.06.2023 - 15:19

İstanbul Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde 4 Haziran Pazar Günü cadde üzerinde asker uğurlama eğlencesi yapıldı. Eğlenceye katılan bir kişi, demir korkulukların üzerine çıkıp, levha direğine tutunarak çalan müziğin ritmine uyarak dans etmeye başladı.

KENDİSİNİ UYARAN KADINA SİLAH DOĞRULTTU!

Kısa bir süre sonra ise yanındaki tabancayı çıkararak havaya ateş etmeye başladı. Hem dans eden hem de tabanca ile havaya art arda ateş eden kişiyi, davetliler arasında bulunan kadın uyararak, aşağıya inmesini istedi.

Uyarıyı dinlemeyen maganda, tabancayı genç kadına doğrulttu. Bunun üzerine kadın uzaklaştı.