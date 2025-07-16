Son Dakika... 'Falaaddin' ve 'Binnaz' fal uygulamalarına operasyon: Kurucusu Sertaç Taşdelen gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fal, astroloji ve medyumluk hizmeti sunan Falaaddin ve Binnaz uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Savcılık, uzman bilirkişi raporuna göre Taşdelen’in suç geliri elde ettiği ve o gelirleri yurt dışına çıkardığının tespit edilmesi üzerine soruşturma açtığını bildirdi.

MAL VARLIKLARINA EL KONDU, GÖZALTINA ALINDI

“Falaaddin ve Binnaz” uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen’e ait şirket ve hesaplara da el konulduğu aktarıldı. Taşdelen hakkında ayrıca gözaltı kararı verildi.

Ekol'de yer alan habere göre, uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.