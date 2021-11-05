Son dakika: Fatih Aydın hakkında tutuklama talebi
"Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın hakkında tutuklama talep edildi.
"Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Elvan gitti-geldi
- Politico sızdırdı: 'Türkiye' iddiası
- Erdoğan'ın planını açıkladı
- Dolar, altın derken gümüş piyasası da karıştı
- Milli Eğitim Bakanı'ndan ara tatil açıklaması
- Veyis Ateş'e sordu, 'Soylu'ya hakaret' denildi
- Atatürkçüye yer yok!
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış
- Bakan Elvan'dan asgari ücret açıklaması
- Haluk Levent, acı haberi canlı yayında öğrendi