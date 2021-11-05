Son dakika: Fatih Aydın hakkında tutuklama talebi

"Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın hakkında tutuklama talep edildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2021 Cuma, 16:53
Son dakika: Fatih Aydın hakkında tutuklama talebi
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"Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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