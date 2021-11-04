Çiftlik Bank ile ilgili yeni gelişme: Fatih Aydın ifade vermeyi reddetti
Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın emniyette susma hakkını kullandı.
Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, geçen salı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a getirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirilen Fatih Aydın'ın İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen avukatının gelmesiyle sorgusuna bugün saat 13.30'da başlandı. Fatih Aydın'ın "Susma hakkını kullanacağım ve ifade vermeyeceğim" dediği öğrenildi.
Şüpheli Fatih Aydın'ın yarın İstanbul Anadolu
Adalet Sarayı'na sevk edileceği belirtildi.
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