Son Dakika... Fatih'te binalar çöktü: İBB'den 'doğalgaz' açıklaması

İstanbul Fatih'te bitişik 2 bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Enkaz altında kalan 10 kişi kurtarıldı.

Göçük altında olduğu değerlendirilen 1 kişi için de çalışmalar devam ediyor.

Söz konusu olay hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

22.03.2026 tarihinde saat 12:14’te Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Eğrikapı Caddesi’nde meydana gelen olay üzerine İGDAŞ ekiplerimiz hızla bölgeye intikal etmiştir.

Yapılan ilk tespitlerde 28, 30 ve 32 numaralı binaların tamamen çöktüğü belirlenmiş; olay yerinde gerçekleştirilen ölçümlerde herhangi bir doğal gaz çıkışına rastlanmamıştır. Olası risklere karşı, ilgili binaların ve çevresindeki yapıların doğal gaz arzı servis kutuları üzerinden kesilmiş, ayrıca güvenlik tedbiri kapsamında bölgedeki hat vanası kapatılmıştır .

KAÇAK KULLANIM TESPİT EDİLMEDİ

Olay anına ilişkin vatandaş beyanlarında farklı ifadeler yer almakta olup, bazı kişiler binanın kendiliğinden çöktüğünü belirtirken, bazı beyanlarda patlama ihtimali dile getirilmiştir. Söz konusu binaların herhangi bir mühendislik hizmeti almadan inşa edilen yapılan olduğu ayrıca tespit edilmiştir.

Teknik incelemeler kapsamında, söz konusu adreslere ilişkin son iki yıllık ihbar kayıtları detaylı şekilde incelenmiş; daire içi, merdiven boşluğu veya sayaç kaynaklı herhangi bir gaz kokusu, patlama ya da tesisat hasarına ilişkin ihbara rastlanmamıştır. Ayrıca bölgede gerçekleştirilen kaçak tarama ve ölçüm çalışmalarında da herhangi bir doğal gaz bulgusuna ulaşılmamıştır.

FARKLI İHTİMALLER DEĞERLENDİRİLMELİ

Abonelik ve tüketim verileri incelendiğinde, gaz kullanım değerlerinin olağan sınırlar içerisinde olduğu ve anormal bir duruma işaret etmediği görülmüştür. *Öte yandan, çöken binalardan 32 numarada doğal gaz aboneliği bulunmamakta olup, olası senaryolar kapsamında farklı enerji kaynaklarının kullanımı ihtimali de ilgili kurumlarca değerlendirilmektedir.*

Sonuç olarak, mevcut bulgular ışığında olayın doğal gaz kaynaklı bir kaçak veya patlama sonucu meydana gelmiş olma ihtimali düşük değerlendirilmektedir. Ancak olayın kesin nedeni, ilgili tüm kurumların koordinasyonunda yürütülecek detaylı teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacaktır."