Son Dakika... Ferdi Zeyrek’in sağlık duruma ilişkin başhekimden yeni açıklama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Kalbi duran Zeyrek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin
ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Zeyrek’in durumunun
ciddiyetini koruduğu bildirildi. Aradan geçen 48 saate rağmen uzmanlar sürecin
kritik olduğunu belirtiyor.
"TEK BAŞINA BİR KİŞİNİN BİR TEDAVİ DEVAM ETTİREBİLECEĞİ BİR SÜREÇ DEĞİL"
Yoğun bakım ünitesinde kalp ve akciğer fonksiyonlarını
desteklemek amacıyla ECMO (ekstrakorporeal membran oksijenasyonu) cihazına
bağlanan Zeyrek’e, ayrıca böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi de
uygulanıyor.
Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. İsmet Topçu, son yaptığı açıklamada, “Bu süreç çok dinamik bir süreç,
her an değişebilir. Buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru
olmayabilir. Şu an itibarıyla elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tek
başına bir kişinin bir tedavi devam ettirebileceği bir süreç değil. Şu an kalp
damar cerrahisi, kardiyoloji, nöroloji, anestezi, yoğun bakım olmak üzere tüm
hekimler sürekli olarak hastanın başında. 24 saat öğretim üyelerimiz çalışıyor.
Bunun dışında bakanlığın da destekleriyle ülkemizde bu konularda çok değerli
olan bilim insanlarına ulaşıldı. Onlarla da bir grup kurularak yapılan
tedavilerin etkinliği ya da tedavinin yönlendirilmesi, devamı konusunda
istişarelerde bulunuldu. Ve Ferdi Başkanımıza en doğru tedavi yöntemini
belirleyerek şu anki tedavi devam ediyor.
"UZUNCA HİPOKSİK KALMIŞ OLMASI, CİDDİ ORGAN HASARI ŞEKLİNDE KARŞIMIZDA"
Süreç zorlu bir süreç, büyük bir hasar. Uzunca bir süre
hipoksik (dokulardaki oksijen yetersizliği) kalmış olması, ciddi organ hasarına
ve ciddi bir elektrik yanığı, elektrik kazası şeklinde karşımızda. Ama şu
konuda tüm kamuoyu rahat olabilir: Biz hasta için tüm ekip şu an sürekli
çalışıyor, 24 saat ve tüm Türkiye’den de uzmanlarla istişare halindeyiz.
Onlarla da yönlendirme yapıyoruz. Bunun dışında bizim ulaşmadığımız ama bize
ulaşan yine bilim insanları, yoğun bakım uzmanları ya da kalp damar cerrahisi
uzmanları bize süreçle ilgili yardımcı oluyorlar. Onlarla ilgili yönlendirme
oluyor. En doğru adımları atmaya çalışıyoruz tedavisi için.''
SİYASİ İSİMLERDEN DESTEK
Olayın ardından Manisa halkı hastane önüne akın etti.
Binlerce vatandaş hastane çevresinde toplanarak destek gösterisinde bulundu.
“Seninleyiz Ferdi Başkanım” yazılı pankartlar asıldı, vatandaşlar sabaha kadar
hastane önünde bekleyişini sürdürdü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla
Manisa’da bulunması nedeniyle olayın hemen ardından hastaneye geldi. Özel,
hastanede sabaha kadar kaldı ve gelişmeleri yakından takip etti.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın,
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda siyasetçi de
hastaneye gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son yaptığı açıklamada, “Bu,
gerçekten herhalde hepimizin ömrümüz boyunca en olumsuz anılarla
hatırlayacağımız bayram oldu. Kalbimizin bir tarafı cezaevindeki
arkadaşlarımızdan dolayı hapis, diğer tarafı da Ferdi Başkan’ın mücadelesini
hissediyor ve kalbimizin bir yanı da kasıldı kaldı öyle. Bütün Türkiye’den tüm
siyasi partilerden, tüm siyasi görüşlerden, Manisa’daki tüm siyasi partilerin
temsilcileri, her birisine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bütün genel başkanlar
aradılar, sordular. Buraya il başkanları geliyor sürekli. Her gün binlerce, on
binlerce kişi hastaneye akın ediyor ve iyi dileklerini sunuyorlar. Hem Manisalı
hemşehrilerimize hem de arayan, soran herkese teşekkür ediyoruz. Mansur
Başkanımız ile Ferdi Başkan arasında çok özel de bir ilişki gelişmişti son
dönemlerde. Aralarında çok özel bir diyalog vardı. Onun burada olması, Nursen
Hanım’ın burada olması hem aileye destek verdi hem de eminiz ki Ferdi Başkan bu
iyi duyguları hissediyor ve hayata onlar sayesinde tutunuyor. Ben de hepsine
teşekkür ediyorum” dedi.
Olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma
başlattı. Soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet
Savcısı, ilk gece olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR, BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan
soruşturma kapsamında 20’ye yakın kişinin ifadesi alındı. İfade verenler
arasında sağlık görevlileri, itfaiye personeli ve olay yerine ilk ulaşan
ekipler yer aldı. Aile bireylerinin ifadeleri ise henüz alınmadı.
Soruşturma kapsamında makine ve elektrik mühendislerinden
oluşan bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde teknik inceleme yapıldı.
Hazırlanmakta olan bilirkişi raporunun önümüzdeki hafta içerisinde savcılığa
sunulması bekleniyor. Raporda yer alacak teknik tespitlerin, olası ihmal ya da
sorumlulukların belirlenmesinde etkili olacağı ifade edildi.
Başkan Zeyrek’in tedavisi sürerken hem Manisa'da hem de
Türkiye genelinde sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip edilmeye
devam ediyor.