Son Dakika... FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:
"02.03.2026 tarihinde Ankara ilinde yakalanan ve gözaltına alınan ihraç Cumhuriyet savcısı Şadan SAKINAN;
Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan mevcut delil durumuna istinaden tutuklamaya sevk edilmiş olup şüpheli hakkında 05.03.2026 tarihinde Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir. "