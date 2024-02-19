Son Dakika... Feyza Altun'a 'şeriat' soruşturması

Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:15

Güncelleme: 19.02.2024 - 12:28

Avukat Feyza Altun'un sosyal medya hesabından yazdığı "Şeriata sokayım" ifadesi nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma resen başlatıldı.

Paylaşım sonrası sosyal medyada Altun'un tutuklanması için '#feyzaaltuntutuklansın' etiketiyle kampanya başlatılmıştı.