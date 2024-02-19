Son Dakika... Feyza Altun'a 'şeriat' soruşturması
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Feyza Altun hakkında,sosyal medyadaki 'şeriat' paylaşımı nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.
Avukat Feyza Altun'un sosyal medya hesabından yazdığı "Şeriata sokayım" ifadesi nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma resen başlatıldı.
Paylaşım sonrası sosyal medyada Altun'un tutuklanması için '#feyzaaltuntutuklansın' etiketiyle kampanya başlatılmıştı.
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