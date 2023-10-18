Son Dakika... Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Yayınlanma: 18.10.2023 - 23:04

Güncelleme: 18.10.2023 - 23:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz.



Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir. pic.twitter.com/HDtVVfVUly — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2023

'GÜNEŞİN BATIŞINA KADAR'

Kararnamede ise, “İsrail tarafından sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı, Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla üç gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür” denildi.

NE OLMUŞTU?

Dün İsrail tarafından atılan füzenin hedefi olan El-Ehli Baptist Hastanesi'nde bulunan yüzlerce kişi saldırıda hayatını kaybederken Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ölenler arasında hastaların yanı sıra binaya sığınan yüzlerce kişinin de bulunduğu bildirilmişti. Çok sayıda insanın ise enkaz altında kaldığı belirtilmişti.

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