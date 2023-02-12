Son Dakika: Fuat Oktay'dan GSM operatörü açıklaması
Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Oktay, burada yaptığı açıklamada, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar" dedi.
Oktay, "Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Oktay, depremde yaşanan can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bir açıklama yapmadı.
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