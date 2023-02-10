Depremzededen Fuat Oktay'a tepki: 'İlk iki gün şu çalışma olsaydı çok insan kurtulabilirdi'

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 18:22

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 18:58

Depremin beşinci gününde Osmaniye’de Bilge apartmanı enkazında yakınlarının sağ çıkmasını bekleyen yurttaşlar, arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü Bilge apartmanı önünde yakınlarının sağ çıkması için bekleyişini sürdürüyor. Buradaki yurttaşların temel olarak şikâyet ettiği konu, arama kurtarma çalışmalarına çok geç başlanılmış olması.

Bir yurttaş, arama kurtarma çalışmalarına geç başlanıldığının altını çizerek ve Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay’ın “Osmaniye’de çalışmalar tamamlanmak üzere” sözlerine tepki göstererek şunları söyledi:

"İLK İKİ GÜN ŞU ÇALIŞMA OLSAYDI..."

“Akrabalarımız burada, 6 kişi… Burada 36 daire vardı yani geç kalındı. İlk gün başladı ama zayıftı o an canlılar vardı, 5 kişi çıktı buradan geç kalındı. İlk 2 gün şu çalışma olsaydı çok insan kurtulabilirdi. Görüyorsunuz işte çalışma bitmiş mi? Burada var, diğer tarafta var, öbür tarafta…18-19 yaşında yeğenimiz var 2 tane. Sırf bizim 6 tane yakın akrabamız var. Ses geliyor dediler 3 gün önce, ses de kesildi. Ne diyeyim yetkililere ne diyebilirim?”

Bilge apartmanı önünde bekleyen bir diğer yurttaş, “İki kardeş, üç yeğen, hanımları hepsi gitti… Geç başladılar geç, ne diyeyim Allah’tan gelen…” dedi.

"AFAD EKİBİ OLMASI LAZIM"

Başka bir yurttaş ise dört gündür yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

“İçeride bacanağım var, biz Adana’dan geliyoruz, operasyonu (arama kurtarma çalışmaları) tamamen neredeyse biz kendimiz yaptık. Bu gibi durumlarda vatandaş olarak yolları açık tutalım, buraya yardımlar 7-8 saatte gelemeyen araçlar var. En önemli şey kepçe ve vinç. Bir de profesyonel AFAD ekibi olması lazım. Arama kurtarmayı biz kendimiz yaptık sonradan AFAD’cı arkadaşlar geldi. 3 tane cenazemizi çıkarttık, bir tane de şimdi çıkarttık.”