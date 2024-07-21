Son Dakika... Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 3 işçi göçük altında

Yayınlanma: 21.07.2024 - 12:32

Güncelleme: 21.07.2024 - 13:07

Şırnak’ta Gabar Dağı’nda Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Gabar Dağı’nda TPAO’ya ait sondaj kulesi devrildi. Şehit Aybüke Yalçın petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında ilk belirlemelere göre 3 işçi sondaj kulesi göçüğünün altında kaldı.

Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için olay yerine AFAD, itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri sevk edildi.