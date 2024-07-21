Son Dakika... Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 3 işçi göçük altında
Son dakika haberi... Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi. Kule altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Şırnak’ta Gabar Dağı’nda Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Gabar Dağı’nda TPAO’ya ait sondaj kulesi devrildi. Şehit Aybüke Yalçın petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında ilk belirlemelere göre 3 işçi sondaj kulesi göçüğünün altında kaldı.
Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için olay yerine AFAD, itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Perinçek'e sert tepki!
- 'Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa...'
- Daha 'ödeyecekleri' varmış!
- Hemzemin geçitte facia
- Financial Times'tan 'Türkiye' uyarısı
- Belediye başkanından Kurum'a tepki!
- İsrail'in misilleme saldırısına Husilerden açıklama
- Dünyayı yönetebilecek 4 burç
- Usta oyuncudan acı haber
- Emekli maaşında büyük tehlike...