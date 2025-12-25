Yazarımız Barış Terkoğlu ortaya çıkarmıştı: Uyuşturucu ile gündeme gelen mekandaki 'savcı' doğrulandı

Yazarımız, gazeteci Barış Terkoğlu, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen “Kütüphane” adlı mekâna geçmişte yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını ifade etti.

Terkoğlu, Onlar TV'de yayımladığı haberinde, iddiasını İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarına dayandırarak aktardığını belirterek, söz konusu mekâna daha önce de operasyonlar düzenlendiğini söyledi.

Terkoğlu haberinde söz konusu savcıyla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) disiplin soruşturması için bildirimde bulunulduğunu da belirtti.

O SAVCI DOĞRULANDI: PİZZA YEMEK İÇİN GİTMİŞ

Gazeteci Can Özçelik, konu hakkında adliye kaynaklarından aktardığı bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Özçelik'in yaptığı açıklama ile söz konusu savcının "Kütüphane" adlı mekanda olduğu ve polis aramasına denk geldiği ve HSK tarafından disiplin soruşturmasına tabi tutulduğu doğrulanmış oldu.

"MEKANIN İKİ GİRİŞİ VAR, SAVCI YEMEK YENİLEN ALANDA"

"Türkiye’nin günlerdir konuştuğu ‘Uyuşturucu’ soruşturmasında adını sıkça duyduğumuz İstanbul’daki ‘Kütüphane’ adlı mekanda bir savcıyla ilgili işlem yapıldığı iddiasını adliye kaynaklarına sordum" diyen Özçelik, ulaştığı bilgileri şöyle sıraladı:

Kütüphane isimli mekanın iki girişi var. Bir giriş restorantın diğer giriş gece kulübünün…

Savcı mekana ‘pizza yemek’ için gittiğini söylemiş.

Savcının mekanda bulunduğu yerde gece kulübünün olduğu kısım değil. Yemek yenilen alanda oturuyor.

Polisler GBT için mekana gittiğinde kendisinin savcı olduğunu söylüyor sonra ise kimlik gösteriyor.

Polisler tarama işlemini bitirdikten sonra mekanda bir savcı olduğunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildiriyor ve olayı tutanak altına alıyor.

Ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘disiplin’ suçlamasıyla mekandaki savcıyı HSK’ya bildiriyor.

Savcılık kaynakları, savcının olaydaki tutumu ve GBT yapılan mekanda olmasını ‘disiplinsiz’ davranış olarak değerlendiriyor.

MEHMET AKİF ERSOY İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kütüphane isimli mekan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile gündeme gelmişti.

Mekana, narkotik baskını düzenlendiği ortaya çıkmıştı.