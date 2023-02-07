Son dakika... Gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ'a soruşturma

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 17:01

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 17:14

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili paylaşımları nedeniyle; TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile gazeteci-yazar Enver Aysever hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

AA'nın haberine göre; soruşturmaya, Yanardağ'ın katıldığı televizyon programında, Aysever'in de sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadeler gerekçe gösterildi.