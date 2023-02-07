Son dakika... Gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ'a soruşturma
Son dakika haberi... Gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili paylaşımları nedeniyle; TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile gazeteci-yazar Enver Aysever hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.
AA'nın haberine göre; soruşturmaya, Yanardağ'ın katıldığı televizyon programında, Aysever'in de sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadeler gerekçe gösterildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi
- İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenilir şehirler...
- 'Depremzede başının çaresine bakmalı...'
- 'Neye gülüyorsun sen!'
- Enkaz altında kalan AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Şahan Gökbakar'dan deprem isyanı
- TKP'den çok sert açıklama: Susalım dedik ama...
- Kahramanmaraşlı depremzede böyle isyan etti
- 'Hatay haritadan silindi'
- Bahçeli'den kürsüde 'deprem' açıklaması