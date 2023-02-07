Son dakika... Gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ'a soruşturma

Son dakika haberi... Gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 17:01
Son dakika... Gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ'a soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili paylaşımları nedeniyle; TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile gazeteci-yazar Enver Aysever hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

AA'nın haberine göre; soruşturmaya, Yanardağ'ın katıldığı televizyon programında, Aysever'in de sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadeler gerekçe gösterildi.


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