Son Dakika... Gazeteci Hazar Dost serbest bırakıldı

Gazeteci Hazar Dost, mahallesinde bir manavdan alışveriş yaparken dün akşam gözaltına alındı.

Gözaltı, 2018 yılında bir eyleme katılma iddiasıyla açılan dosya kapsamında gerçekleşti. Söz konusu dosya beraatle sonuçlanmış, istinaf incelemesinden dönmüştü.

SERBEST BIRAKILDI

Geceyi karakolda geçiren Dost, bugün Küçükçekmece Adliyesi’nde ifade verdi.

Gazeteci Hazar Dost, Küçükçekmece Adliyesi’nde ifade verdikten sonra ise serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Doğu Eroğlu, Hazar Dost'un gözaltına alınmasını dün akşam şu sözlerle duyurmuştu:

"Gazeteci arkadaşımız Hazar Dost, 2018’de katıldığı bir eylem gerekçe gösterilerek bu akşam 19:30’da gözaltına alındı. Daha önce hakkında karar verilmiş ancak istinaftan dönmüş bir dosyada ifadesi eksikmiş. Ne zaman istenirse ifade vermeye gideceği nöbetçi savcıya izah edildi ama riskli bulunmuş. Velhasıl bu geceyi karakolda gözaltında geçirecek, yarın Küçükçekmece Adliyesinde ifadesini verecek.

Sağlığı iyi, morali yerinde. Mahallede alışveriş yaptığı manava bir anda dört polisin girip kendisini karakola götürdüğünü anlatıyor. Yani GBT’de falan işlem yapılmış değil, muhtemelen yüz tanıma sistemine takılıp gözaltına alındı. NATO Zirvesi öncesi gözaltı furyasına bir ek daha yani."