Son dakika... Gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi talebi!
Son dakika haberi... Gezi soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan ve bu sabah saatlerinde savcılık ifadesi Çağlayan Adliyesi'ne getirilen gazeteci İsmail Saymaz, 'ev hapsi' talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Gezi Parkı soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, bu sabah Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Saymaz savcıya ifade verdikten sonra ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Saymaz, 13 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Saymaz'ın Gezi eylemleri sırasında muhabir olarak görev yaparken gerçekleştirdiği görüşmeler ve gazetecilik faaliyeti suçlama konusu olmuştu.
Saymaz Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdiği bir günün ardından ancak dün ifade verebilmişti.
İsmail Saymaz'a “Türkiye hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlaması yöneltiliyor.
Etiketler: #ev hapsi #gezi parkı #Gazeteci #İsmail Saymaz
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