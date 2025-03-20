Son Dakika... İsmail Saymaz yarın adliyeye sevk edilecek!

Son dakika gelişmesi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, yarın saat 10.00'da adliyeye sevk edilecek.

Son Dakika... İsmail Saymaz yarın adliyeye sevk edilecek!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 17:50

Gazeteci İsmail Saymaz hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" iddiasıyla dün sabah gözaltına alındı.

İsmail Saymaz'ın emniyetteki ifadesi saat 13.00'te başlarken akşam 17.00'de sona erdi.

Saymaz'ın yarın sabah 10.00'da adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Saymaz'ın Gezi direnişi nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen isimlerle yaptığı 'telefon konuşmalarından' bahsedildi.

Savcılık, Saymaz hakkında 'açık kaynak çalışmaları' yapıldığını da belirterek Saymaz'ın Gezi Direnişi'ne katılım sağlamaya çalıştığı iddia edildi.


Etiketler: #İsmail Saymaz

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