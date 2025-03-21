Son dakika... Gazeteci İsmail Saymaz'a ev hapsi kararı!

Son dakika haberi... Gezi soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan ve bu sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne getirilen gazeteci İsmail Saymaz'a ev hapsi verildi.

Son dakika... Gazeteci İsmail Saymaz'a ev hapsi kararı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 12:44

Gezi Parkı soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, bu sabah Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Saymaz savcıya ifade verdikten sonra ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Saymaz hakkında savcılığın talebini kabul ederek 'ev hapsi' kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Saymaz, 13 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Saymaz'ın Gezi eylemleri sırasında muhabir olarak görev yaparken gerçekleştirdiği görüşmeler ve gazetecilik faaliyeti suçlama konusu olmuştu.

Saymaz Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdiği bir günün ardından ancak dün ifade verebilmişti.

İsmail Saymaz'a “Türkiye hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlaması yöneltiliyor.


Etiketler: #ev hapsi #gezi parkı #Gazeteci #İsmail Saymaz

İlgili Haberler

Ümit Özdağ’dan İsmail Saymaz’a destek mesajı

Ümit Özdağ’dan İsmail Saymaz’a destek mesajı
Son dakika... Gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi!

Son dakika... Gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi!
Son Dakika... İsmail Saymaz yarın adliyeye sevk edilecek!

Son Dakika... İsmail Saymaz yarın adliyeye sevk edilecek!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler