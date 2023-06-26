Son Dakika: Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 26.06.2023 - 11:38

Güncelleme: 26.06.2023 - 11:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı.

Gazeteci Merdan Yanardağ, TELE1'de yaptığı bir konuşmada "Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Ailesi ve avukatı ile bile görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, çözümleyen son derece zeki bir kişidir" demişti.

"GEREKLİ İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR"

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) de kanala inceleme başlatmıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Yanardağ'ın açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" demişti.

Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/aEmr5OWg6I — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) June 25, 2023

Yanardağ ise Şahin'e sosyal medyadan verdiği yanıtta "Ebubekir Bey, kimseyi öven yok. Tam tersine, Apo'yu öven ve yeni bir çözüm sürecinin yolunu döşeyen AKP milletvekili Galip Ensarioğlu'nun çözüm sürecine ilişkin açıklamalarını eleştiren bir program var. Seçim sürecindeki gibi, montaj videolara dayanarak bahane aramayın" ifadelerini kullanmıştı.