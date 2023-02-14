Son dakika... Gazetemizdeki söyleşisi üzerine yargılanıyordu... İlker Başbuğ beraat etti!

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 15:37

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 17:18

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, gazetemize verdiği röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan yargılandığı davada, beraatına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Başbuğ'un “Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi” serisinin üçüncü kitabıyla ilgili 4 Ocak 2021'de gazetemizde yer alan söyleşisinde darbe imasında bulunduğu iddia edilmişti.

AKP'nin bazı il ve ilçe başkanları ile kadın kolları başkanlarının da aralarında olduğu toplam 166 kişinin “müşteki” olarak yer aldığı iddianamede, İlker Başbuğ'un, söz konusu mülakatta “darbe” imasında bulunduğu ve bu şekilde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme veya aşağılama” suçunu işlediği belirtilmişti.

İddianamede, İlker Başbuğ'un 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. Davanın karar duruşması bugün, Çağlayan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"ÖNCE MİLLET SONRA DA TARİH AFFETMEZ"

İlker Başbuğ, duruşmada kendisini şu ifadelerle savundu:

"Görevi başında iken ve emekli olduktan sonra da; milletin birlik ve bütünlüğünü her şeyden önce tutan bir kişinin -ki bu düşüncelerini kamuoyu ile her zaman paylaşan ve savunan bir kişinin- halkı kin ve düşmanliğa alenen tahrik etmekle suçlayanları, öncelikle bu milletin ve daha sonra da tarihin affetmeyeceğini söylemek isterim."

İlker Başbuğ, hakime sunduğu savunmada, farkli tarihlerde pek çok kez "milli birlik ve beraberlik" vurgusu yaptığının altını çizdi.

"HER ŞEYE RAĞMEN KİN VE İNTİKAM DUYGULARI TAŞIMIYORUM"

Silivri Cezaevi'nden çıktığı 7 Mart 2014 tarihindeki, "Bütün samimiyetimle söylüyorum ki, bütün bunlara rağmen şu an içimde hiçbir şekilde nefret ve intikam duyguları taşımıyorum. Çünkü inanıyorum ki nefret ve intikam duyguları duyanlar aslında kendilerini de bir felakete sürüklerler. Nefreti sevgi alt eder. Biz böyle yetiştik. İçimiz sevgi doludur" sözlerini hatırlatan Başbuğ savunmasını, "Anayasa'nın 9. maddesine göre, yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. İnanıyorum ki bu davada verilecek karar, Anayasa'nın 9. maddesinin ruhuna, özüne ve lafzina, sözlü anlamına uygun olur" ifadeleriyle sonlandırdı.

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un savunmasının ardından söz alan Avukat İlkay Sezer, hazırlanan mütalanın hukuka uygun olmadığına dikkat çekti. Sezer, savunmasında "Bu mütaalada yazanlar bizim hukuk fakültelerinde öğrendiklerimiz değildir. Müvekkilimin eylemi suç değildir. Sorumluluk mahkemenize kalmıştır. Tarih sadece cesurları yazar" şeklinde konuştu.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti 5 dakika ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle İlker Başbuğ'un beraatine karar verdi.