Meryem Uzerli'den deprem bölgesi için yardım seferberliği

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 09:00

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 09:02

Meryem Uzerli, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle yardım seferberliği başlattı. Uzerli, sosyal medya sayfasından “Herkes lütfen elinizden geldiğince destek verin… Böyle günlerde ve her zaman en önemlisi insan olarak birbirimize destek olmamız” mesajını paylaştı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu, hem AHBAP’a hem de UNICEF’e bireysel bağış yapmanın yanı sıra yardım toplamak için harekete geçti.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki dostlarıyla görüşen Uzerli, bugün Dubai’ye gitti.

Uzerli katıldığı TIME 100 Awards Töreni’nde Hollywood yıldızlarıyla birlikte Türkiye’deki depremzedeler için bağış toplayacak.