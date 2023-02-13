Meryem Uzerli'den deprem bölgesi için yardım seferberliği

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla 2 deprem meydana geldi. 10 ilde ağır yıkım yaratan depremde can sayısı artarken ünlü oyuncular da yardım faaliyetlerine katılıyor. Meryem Uzerli, yaşanan deprem felaketi nedeniyle yardım seferberliği başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 09:00
Meryem Uzerli'den deprem bölgesi için yardım seferberliği
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Meryem Uzerli, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle yardım seferberliği başlattı. Uzerli, sosyal medya sayfasından “Herkes lütfen elinizden geldiğince destek verin… Böyle günlerde ve her zaman en önemlisi insan olarak birbirimize destek olmamız” mesajını paylaştı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu, hem AHBAP’a hem de UNICEF’e bireysel bağış yapmanın yanı sıra yardım toplamak için harekete geçti.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki dostlarıyla görüşen Uzerli, bugün Dubai’ye gitti. 

Uzerli katıldığı TIME 100 Awards Töreni’nde Hollywood yıldızlarıyla birlikte Türkiye’deki depremzedeler için bağış toplayacak.


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