Son Dakika... Gebze'de çöken bina: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de sabah saatlerinde çöken binadan peş peşe acı haberler geldi.

7 katlı binanın altında kalan 5 kişilik ailenin arama ve kurtarma çalışmalarında İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

BİNADAN SESLER GELİYOR

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, olay yerinde yaptığı açıklamada cansız bedeni çıkarılan ilk kişinin bir erkek çocuğu olduğunu ifade etti. Aktaş çöken binadan ses geldiğini belirterek gelen sesin bir kadın sesi olduğunu bildirdi.

Edinilen bilgiye göre; cansız bedenine ulaşılan çocuğun 12 yaşındaki Emir Bilir. Bilir ailesinin diğer 4 ferdi ile ilgili kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BİR ACI HABER DAHA

Enkaz altındaki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. İkinci can kaybındaki cansız bedenin bir kız çocuğuna ait olduğu bildiriliyor.

B İNA METRO YAKINLARINDA BULUNUYOR!

Binanın yakınlarında metro inşaatının olduğunu da ifade eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, binanın bu nedenle yıkılma ihtimalinin ilerleyen saatlerde netlik kazanacağını söyledi.

Öte yandan Belediye Başkanı Büyükgöz, binanın kaçak olmadığını ve iskanlı olduğunu söyledi.

B İNANIN YIKILMADAN ÖNCEK İ HALİ

Nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çöken binanın yıkılmadan önceki hali de ortaya çıktı.