Muz kutularında yakalandı: 'Rekor' miktarda kokain

Libya'da, muz kutularına saklanmış halde "rekor" miktarda kokain ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 11:18
Muz kutularında yakalandı: 'Rekor' miktarda kokain
Abone Ol google-news

Libya'nın doğusundaki Bingazi Limanı'nda ülke tarihinin tek seferde en yüksek miktarda ham kokaini ele geçirildi.

Libya Narkotik Suçlarla Mücadele Biriminden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Bingazi Limanı'nda gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu hakkında bilgi verildi.

Güvenlik güçlerinin, Suudi Arabistan Narkotik Suçlarla Mücadele Biriminden gelen ihbar üzerine Ekvador'dan gelen iki muz konteynerinde arama yaptığı belirtilen açıklamada, konteynerlerin zeminine gizlenmiş 128 kilogram ham kokain ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ele geçirilen miktarın seyreltildikten sonra 640 kilograma karşılık geldiği ve ülke tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda kokain olduğu aktarıldı.

Ele geçirilen kokainin mali değerinin 224 milyon Libya dinarının (46 milyon 280 bin dolar) üzerinde olduğu kaydedilen açıklamada, ilk incelemeler ışığında kaçakçılarla anlaşma yaptığı tespit edilen 2 Gümrük İdaresi çalışanının gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaçakçılık çetesinin diğer üyelerinin yakalanması için soruşturma başlatıldığı bildirildi.


muz haberleri kokain haberleri rekor haberleri libya haberleri

İlgili Haberler

ABD'de küçük uçak yol kenarına düştü: 5 ölü

ABD'de küçük uçak yol kenarına düştü: 5 ölü
ABD, el koyduğu Venezuela uçağını parçaladı

ABD, el koyduğu Venezuela uçağını parçaladı
Emekli albay 'aşk' aradı: 'İfşa' ile suçlandı

Emekli albay 'aşk' aradı: 'İfşa' ile suçlandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... İstanbul'da 'casus' operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Son dakika... İstanbul'da 'casus' operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
Son Dakika… İstanbul’da hissedilen deprem!

Son Dakika… İstanbul’da hissedilen deprem!
İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e çağrı: 'İtibarını acemi bir adaya ezdirme'

İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e çağrı: 'İtibarını acemi bir adaya ezdirme'
AFAD açıkladı: İstanbul’da hissedilen depremin büyüklüğü belli oldu!

AFAD açıkladı: İstanbul’da hissedilen depremin büyüklüğü belli oldu!
İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' çıkışı: 'Buradan ilan ediyorum...'

İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' çıkışı: 'Buradan ilan ediyorum...'
Zeki Demirkubuz en iyi filmi ve oyunculuğu açıkladı: ‘Bu adamlar yapmış’

Zeki Demirkubuz en iyi filmi ve oyunculuğu açıkladı: ‘Bu adamlar yapmış’
Akaryakıta bir zam daha geliyor: LPG'ye zam bekleniyor! 4 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıta bir zam daha geliyor: LPG'ye zam bekleniyor! 4 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları
Dune serisinin devam filmi gişe açılışında ikiye katladı!

Dune serisinin devam filmi gişe açılışında ikiye katladı!