Son dakika... İletişim Başkanlığı duyurdu: Genelkurmay Başkanlığı'na Musa Avsever getirildi

Yayınlanma: 05.06.2023 - 22:01

Güncelleme: 05.06.2023 - 22:11

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir" denildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 5, 2023

MUSA AVSEVER KİMDİR?

Org. Musa Avsever, 1957 Yılında Konya'da doğmuştur. 1978 yılında, muhabere subayı olarak kara harp okulundan mezun olan Orgeneral Avsever, muhabere subay temel kursunu tamamlamayı müteakip, 1979-1982 yılları arasında 7'nci Kolordu Komutanlığında, 1982-1986 yılları arasında 8'inci Kolordu Komutanlığında, 1986-1988 yılları arasında muhabere elektronik ve bilgi sistemler okul komutanlığında, takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Kara Harp Akademisinden 1990 yılında mezun olmayı müteakip, 1990-1992 yılları arasında 2'nci Piyade Tümen Komutanlığında Şube Müdürlüğü, 1992-1996 yılları arasında 2'nci Ordu Karargâhında Lojistik Başkanlığı Plan Subaylığı, 1996-1999 yılları arasında Kho Öğrenci Tabur Komutanlığı İle Harekât Ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında Harekât Ve Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş; 2001-2003 yılları arasında 5'inci Hudut Alay Komutanlığı görevini ifa etmiştir.

2003 Yaş Kararları ile Tuğgeneralliğe Yükselen Avsever; 2003-2005 yılları arasında kara kuvvetleri ikmal ve bakım daire başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında genelkurmay muhabere ve bilgi sistemleri destek komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2007 yılı yaş kararları ile tümgeneralliğe terfi eden Avsever; 2007-2009 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Ve Bilgi Sistemler Başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında Muhabere Elektronik Ve Bilgi Sistemler Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 2011-2012 yılları arasında Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini icra etmiştir.

2012 yılı yaş Kararları İle Korgeneralliğe Terfi Eden Avsever; 2012-2015 yılları arasında Genelkurmay MEBS Başkanlığı, 2015-2016 yılları arasında 2'nci kolordu komutanlığı görevinde bulunmuştur.

2016 yılı yaş kararları ile 29 Temmuz 2016 Tarihinden itibaren orgeneralliğe terfi eden Avsever; 2016-2021 yılları arasında 1'inci Ordu Komutanlığı Görevini yürütmüştür.

Orgeneral Musa Avsever; 05 Ağustos 2021 Tarihinde Onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.

Orgeneral Avsever, evli ve iki çocuk babasıdır.