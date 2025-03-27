Son Dakika... Gerekçe: Sosyal medya paylaşımı: CHP'li Özer'e soruşturma başlatıldı!

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP'li milletvekili Turan Taşkın Özer, yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

Son Dakika... Gerekçe: Sosyal medya paylaşımı: CHP'li Özer'e soruşturma başlatıldı!
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İHA
Yayınlanma: 27.03.2025 - 01:14

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer, yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

Özer, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu için sahte tanık aranıyor!

Yanlış duymadınız! 

Kadın mahkumlar SEGBİS aracılığıyla, savcılık tarafından "İş birliği yapmazsan çocuklarını yıllarca göremezsin." denilerek çocuklarıyla tehdit ediliyor; Ekrem İmamoğlu aleyhinde yalan tanıklık yapmaya zorlanıyor…

Bu da yetmiyor!

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde tanıdığı kişiler savcılığa çağrılıp ifadeye zorlanıyor. “İtiraf etmezsen yalancı tanıklıktan seni içeri atarım” denilerek baskı altında tutuluyor.

Delil yetersizliği karşısında yargı; davaları uydurma tanıklarla doldurmaya çalışarak adalet sistemine büyük zarar veriyor, yargının bağımsızlığına gölge düşürüyor."


Etiketler: #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #Turan Taşkın Özer #Soruşturma

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