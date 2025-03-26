Son Dakika... CHP'li iki vekil de İBB soruşturmasına dahil edildi!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 18:36

Güncelleme: 26.03.2025 - 19:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma - yönetme - üye olma, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer hakkındaki evrakın yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini bildirdi" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer hakkındaki evrakın milletvekili olmaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık suçlarından yürütülmekte olan 2024/228233 nolu soruşturma dosyamızda, şu an TBMM'de milletvekili olarak görev yapmakta olan Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma dosyamızın gelinen aşamasında bir takım bilgi, belge ve tanık beyanları kapsamında soruşturma yürütülmesi gerektiği ancak ilgili şahısların milletvekili olmaları nedeniyle haklarındaki evrakın ayrıldığı ve bu evrak hakkında CMK 161/9 maddesine göre 'soruşturma yapma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisinde' olması emredici hükmü gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına evrakın gereğinin takdir ve ifası için yetkisizlik kararı verildiği kamuoyuna duyurulur."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada "2024/228233 nolu soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet almak, kapsamında..." ifadeleri kullanılmıştı.

İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürüldü.

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.