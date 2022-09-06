Son Dakika: Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

06 Eylül 2022 Salı, 12:08

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Gülşen’in yargılanmasına 21 Ekim tarihinde başlanacak.

Aylar önceki bir konserinde söylediği sözleri üzerine tutuklanan, daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, ev hapsinin sonlandırılması talebinde bulunmuştu. Gülşen'in talebi reddedilerek ev hapsinin devamına karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, "müşteki (şikayetçi)" olarak yer aldı.

Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Gülşen’in yargılanmasına 21 Ekim tarihinde başlanacak.