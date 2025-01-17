Son dakika haberi... İstanbul'da 'sahte içki' ölümleri: Can kaybı 37'ye çıktı!
Son dakika haberi... İstanbul'da sahte içki tüketiminden kaynaklı olarak 4 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 37'ye yükseldi.
İstanbul'da sahte içki tüketiminden kaynaklı olarak 4 kişi daha hayatını kaybetti.
Kentte birkaç gün içinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.
Tedavisi devam eden 27 kişinin ise entübe edildiği bildirildi.
HASTANEDEN KAÇTILAR
Öte yanndan sahte içki tüketimi nedeniyle servislerde tedavisi tamamlanan 4 hasta taburcu edilirken 1 hastanın tedaviyi reddettiği, 2 hastanın ise izinsiz olarak hastaneyi terk ettiği öğrenildi.
Etiketler: #Sahte içki #Alkol #alkol yasağı
En Çok Okunan Haberler
-
- Rıza Akpolat tutuklandı
- Rıza Akpolat'ın hakimlik sorgusu tamamlandı
- Ümit Özdağ'dan 'Öcalan' çıkışı
- Menzil kavgası, kara kutuyu açtı!
- Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber!
- Şikâyetini geri çekmişti
- Aktaş'ın malvarlıklarına tedbir!
- 'CHP ve Rıza Başkan ile ilgisi yok'
- SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
- Bir rapor, bir karar, çok ders