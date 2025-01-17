Son dakika haberi... İstanbul'da 'sahte içki' ölümleri: Can kaybı 37'ye çıktı!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:58

Güncelleme: 17.01.2025 - 11:44

İstanbul'da sahte içki tüketiminden kaynaklı olarak 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Kentte birkaç gün içinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Tedavisi devam eden 27 kişinin ise entübe edildiği bildirildi.

HASTANEDEN KAÇTILAR

Öte yanndan sahte içki tüketimi nedeniyle servislerde tedavisi tamamlanan 4 hasta taburcu edilirken 1 hastanın tedaviyi reddettiği, 2 hastanın ise izinsiz olarak hastaneyi terk ettiği öğrenildi.