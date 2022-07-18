TRT'nin Kara Tahta dizisinde koronavirüs alarmı: Set durduruldu
TRT'nin Kara Tahta dizisinde başrol oyuncusu Miray Daner'in ardından diğer başrol oyuncusu Furkan Andıç da koronavirüse yakalandı.
TRT’nin Üs Yapım imzalı dizisi “Kara Tahta” alınan final kararının ardından devam ettirilmişti.
Yaz dönemi boyunca sürmesi planlanan dizi cephesinden kötü bir haber geldi. Edirne’de çekilen dizide Kovid-19 vakalarına rastlandı. Dizinin önce başrol oyuncularından Miray Daner virüse yakalandı.
Ardından dizinin diğer başrol oyuncusu Furkan Andıç’ın da Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Yaşanan bu gelişme sonrası dizi çekimlerine ara verildi.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son gelen haber ise Miray Daner’in test sonucunun negatife döndüğü yönünde.
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