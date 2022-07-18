TRT'nin Kara Tahta dizisinde koronavirüs alarmı: Set durduruldu

TRT'nin Kara Tahta dizisinde başrol oyuncusu Miray Daner'in ardından diğer başrol oyuncusu Furkan Andıç da koronavirüse yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:43
TRT'nin Kara Tahta dizisinde koronavirüs alarmı: Set durduruldu
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TRT’nin Üs Yapım imzalı dizisi “Kara Tahta” alınan final kararının ardından devam ettirilmişti.

Yaz dönemi boyunca sürmesi planlanan dizi cephesinden kötü bir haber geldi. Edirne’de çekilen dizide Kovid-19 vakalarına rastlandı. Dizinin önce başrol oyuncularından Miray Daner virüse yakalandı.

Ardından dizinin diğer başrol oyuncusu Furkan Andıç’ın da Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Yaşanan bu gelişme sonrası dizi çekimlerine ara verildi.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son gelen haber ise Miray Daner’in test sonucunun negatife döndüğü yönünde.


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