TRT'nin Kara Tahta dizisinde koronavirüs alarmı: Set durduruldu

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:43

TRT’nin Üs Yapım imzalı dizisi “Kara Tahta” alınan final kararının ardından devam ettirilmişti.

Yaz dönemi boyunca sürmesi planlanan dizi cephesinden kötü bir haber geldi. Edirne’de çekilen dizide Kovid-19 vakalarına rastlandı. Dizinin önce başrol oyuncularından Miray Daner virüse yakalandı.

Ardından dizinin diğer başrol oyuncusu Furkan Andıç’ın da Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Yaşanan bu gelişme sonrası dizi çekimlerine ara verildi.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son gelen haber ise Miray Daner’in test sonucunun negatife döndüğü yönünde.