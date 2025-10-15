Son dakika... Hakan Tosun cinayetinde elektrik dükkanının sahibi gözaltına alındı!

Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde kamera görüntülerini şüphelilerin ailesine veren dükkan sahibi gözaltına alındı.

Sokak ortasında dövülerek öldürülen Tosun’a saldıranların ailesinin, kamera kayıtlarına el koyduğu iddia edilmişti.

Olayı en net gören bir esnafın güvenlik kamerası ve kayıt cihazının, tutuklanan sanıklardan birinin ailesi tarafından “bize lazım” denilerek alındığı öne sürülmüştü.

DÜKKAN SAHİBİ GÖZALTINDA

Söz konusu iddiaların ardından dükkan sahibi gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un; ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilmişti.

Tosun’un, üzerinden kimlik çıkmadığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi.

Darp edilmekten ağır yaralı ve cüzdanı da çalınmış bir halde yol kenarında bulunan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'un 13 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tosun'un ölümüne ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Gözaltına alınan 18 ve 24 yaşlarındaki iki kişi daha sonra tutuklanmıştı.

Tosun'un avukatı Onur Cingil ise olay yerine gidip mahalle sakinleri ve esnafla görüşen gazeteci Umut Taştan'ın da fail yakınları tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu.