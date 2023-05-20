Son dakika... Hakkâri'de askeri araç Zap suyuna uçtu: 9 asker hafif yaralı

Yayınlanma: 20.05.2023 - 15:50

Güncelleme: 20.05.2023 - 16:45

Edinilen bilgiye göre, kaza, Hakkâri-Van karayolunun 30 kilometre mesafesindeki Erziki Köprüsü'nde meydana geldi.

Van’dan Hakkâri istikametine gelmekte olan Kirpi adı veriler askeri zırhlı araç yağış sebebiyle yolun kaygan olmasından dolayı Zap suyuna uçtu. Durumu fark eden köylüler hemen olay yerine hareket etti.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Orada bulunan jandarma ekipleri ve köylülerin yardımı ile zırhlı araçta olan askerler iş makinesinin kepçesiyle tek tek araçtan çıkartıldı.

Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Köylüler araçta 9 askerin bulunduğunu ve bazılarının hafif yaralandığını belirtti.