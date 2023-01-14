Son dakika... Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberi... İstanbul Haliç Köprüsü’nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 07:24
Son dakika... Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
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İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde bir otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri devam ediyor.

ORTA YOL TAMAMEN KAPATILDI

Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.


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