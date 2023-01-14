Son dakika... Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 07:24

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 07:24

İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde bir otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri devam ediyor.

ORTA YOL TAMAMEN KAPATILDI

Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.