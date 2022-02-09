Son dakika: Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili 3 kişi İstanbul’da gözaltına alındı
Son dakika gelişmesi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhaneci Halil Falyalı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uğradı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
KKTC polisi tarafından gece boyunca gerçekleştirilen operasyonda Ö.T. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınarak sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılmıştı. Falyalı ve beraberindeki Murat Demirtaş'a yönelik saldırıda aracın sahibi olduğu belirlenen Ö.T. hakkında 2 günlük tutukluluk kararı verilmişti.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- 08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır.
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