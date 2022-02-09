Son dakika: Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili 3 kişi İstanbul’da gözaltına alındı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 21:59

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhaneci Halil Falyalı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uğradı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

KKTC polisi tarafından gece boyunca gerçekleştirilen operasyonda Ö.T. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınarak sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılmıştı. Falyalı ve beraberindeki Murat Demirtaş'a yönelik saldırıda aracın sahibi olduğu belirlenen Ö.T. hakkında 2 günlük tutukluluk kararı verilmişti.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: