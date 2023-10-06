Son dakika... Halk TV programcısı Serhan Asker gözaltına alındı

Yayınlanma: 06.10.2023 - 12:59

Güncelleme: 06.10.2023 - 13:11

Halk TV programcısı Serhan Asker, çekim için gittiği İzmir'de gözaltına alındığını söyledi.

Asker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldiğim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım... Hakkımda yakalama emri varmış..." dedi.