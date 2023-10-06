Son dakika... Halk TV programcısı Serhan Asker gözaltına alındı

Son dakika haberi... Halk TV programcısı Serhan Asker, İzmir'de gözaltına alındı. Asker, "Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldiğim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım. Hakkımda yakalama emri varmış" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 12:59
Son dakika... Halk TV programcısı Serhan Asker gözaltına alındı
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Halk TV programcısı Serhan Asker, çekim için gittiği İzmir'de gözaltına alındığını söyledi.

Asker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldiğim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım... Hakkımda yakalama emri varmış..." dedi.


Serhan Asker Halk TV

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