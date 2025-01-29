Son dakika... Halk TV'den Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş ifadeye götürüldü!

Son dakika haberi... Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ifadeye götürüldü. Gazeteci Seda Selek ve Serhan Asker'in adliyedeki işlemleri tamamlanarak hakimliğe sevk edildi.

Son dakika... Halk TV'den Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş ifadeye götürüldü!
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 29.01.2025 - 15:01

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında iddialarda bulunduğu bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesine ait ses kaydının Halk TV'de yayınlanması gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteciler Seda Selek ile Serhan Asker, adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Başsavcılık, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşad Oğuz’un da ifadelerinin alınması amacıyla savcılıkta hazır edilmeleri için Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi.

Suat Toktaş ile Kürşat Oğuz'un savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra Barış Pehlivan'ın sevk durumunun belirleneceği öğrenildi.


Etiketler: #Halk TV #Kürşat Oğuz #seda selek #Suat Toktaş

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