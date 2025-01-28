3 gazeteciye ‘bilirkişi’ gözaltısı… Yurttaşlar Halk TV’nin önünde toplandı!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 21:47

Güncelleme: 28.01.2025 - 21:51

Cumhuriyet yazarı gazeteci Barış Pehlivan, Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıması üzerine gözaltına alındı.

Barış Pehlivan, Halk TV binası önünde, Serhan Asker Ankara'da, Seda Selek ise İstanbul'daki evinden gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltılara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili olarak bugün Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi eylemlerine iştirak eden Barış Pehlivan ile Halk Tv medya organının ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK md. 133/3) ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs (TCK md.277) suçlarından soruşturmaya başlanmıştır."

CHP’DEN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Bunun üzerine CHP İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Halk TV binası önüne dayanışma çağrısında bulundu.

CHP İstanbul İl Yönetimi toplantısını yarıda keserek tüm yöneticiler ve İlçe Başkanlarıyla Halk TV önüne gittiklerini belirten Çelik, "Basın özgürlüğünden, adaletten, demokrasiden yana olan herkes faşizmin karşısında hakkın ve hukukun yanında olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Çelik'in çağrısının ardından Halk TV'nin önünde toplanan yüzlerce yurttaş, "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Söz konusu kalabalık içerisinde CHP yöneticileri, belediye başkanları, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri, Türkiye Komünist Partisi ve yurttaşlar bulunuyor.