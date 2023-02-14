Son Dakika: Haluk Levent kaza geçirdi
Son dakika haberi... Ahbap'ın kurucusu ve sanatçı Haluk Levent Hatay’dan Pazarcık’a giderken kaza geçirdi.
AHBAP Derneği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yardım çalışmaları ilk günden bu yana sürdürüyor.
Depremin merkez üssü Pazarcık'a yeniden giden Haluk Levent, kaza geçirdi.
Kaza sebebiyle boynunda bir sıkıntı sonucu boyunluk takıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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