Son Dakika: Haluk Levent kaza geçirdi

Son dakika haberi... Ahbap'ın kurucusu ve sanatçı Haluk Levent Hatay’dan Pazarcık’a giderken kaza geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 13:47
Son Dakika: Haluk Levent kaza geçirdi
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AHBAP Derneği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yardım çalışmaları ilk günden bu yana sürdürüyor.

Depremin merkez üssü Pazarcık'a yeniden giden Haluk Levent, kaza geçirdi.

Kaza sebebiyle boynunda bir sıkıntı sonucu boyunluk takıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Haluk Levent

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