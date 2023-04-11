Son dakika... Haramidere TEM bağlantı yolunda 2 TIR çarpıştı: Ekipler sevk edildi!

Yayınlanma: 11.04.2023 - 12:32

Güncelleme: 11.04.2023 - 13:29

İstanbul'da Haramidere TEM Bağlantı Yolu’nda yağış nedeniyle kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir TIR, önündeki başka bir TIR'a çarptı.

Yaşanan kaza sonrasında araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yol uzun süre araç trafiğine kapandı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI!

Edinilen bilgiye göre kaza, 11.30 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı Yolu Esenyurt mevkiinde yaşandı. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda bir TIR sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen başka bir TIR'a çarptı.

Kazayı gören çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, yol uzun süre trafiğe kapandı.