Deprem sonrası İskenderun'daki yangın devam ediyor!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan limanda depremden sonra konteyner devrilmesinden kaynaklı çıkan yangın halen devam ediyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangın havadan görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 13:20
Deprem sonrası İskenderun'daki yangın devam ediyor!
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Yangın, İskenderun'un Karayılan Mahallesi'nde bulunan limanda meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası konteyner devrilmesinden kaynaklı yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangın halen söndürülemedi. 

Saatlerdir devam eden yangının büyüklüğü havadan dron ile görüntülendi.


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