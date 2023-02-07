Murat Ağırel alandan paylaştı: İskenderun Kaymakamlığı sular altında!
Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'daki depremlerden en çok etkilenen ilçelerden olan İskenderun'a gitti. Alandan anbean görüntüler paylaşan Ağırel, "İskenderun Kaymakamlığı ve hemen arkasındaki cadde su altında" ifadelerini kullandı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Hatay'ın İskenderun ilçesinde de büyük yıkıma sebep oldu.
Depremde İskenderun Devlet Hastanesi yıkıldı. UMKE, AKUT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile askerler, enkazın altında kalanlara ulaşmak için mücadele ediyor. Binanın etrafını aydınlatan ekipler, bazen iş makineleriyle bazen de el birliğiyle enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.
Öte yandan Numune Mahallesi'nde bulunan Nuri Uysen Camii de çöktü, ayrıca İskenderun Limanı'nda depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı.
AĞIREL İSKENDERUN'DA
Bölgedeki hareketlilik sürerken, Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, İskenderun'daki son durumu paylaştı.
Deprem bölgesine giden Ağırel, "İskenderun Kaymakamlığı ve hemen arkasındaki cadde su altında…" ifadelerini kullandı.
İskenderun Kaymakamlığı ve hemen arkasındaki cadde su altında… pic.twitter.com/b5LeAF9RS0— Murat AĞIREL (@muratagirel) February 7, 2023
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