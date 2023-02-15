Son Dakika: Hatay'da 228. saatte bir mucize! Enkaz altından çıkarıldı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 16:02

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 16:21

Kahramanmaraş merkezli depremlerde resmi verilere göre can kaybı sayısı 35 bin 418'e yükseldi. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 10 gün sonra enkaz altından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş’ta Kalkan Apartmanının enkazından 74 yaşındaki Cemile Kekeç, depremin 10. gününde 227. saatte sağ olarak çıkarılmıştı.