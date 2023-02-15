Aylar önce dikkat çekmiş... Depremde hayatını kaybeden gazetecinin 'Kahramanmaraş depreme hazır mı?' başlıklı yazısı ortaya çıktı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 12:32

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 12:37

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi derinden sarstı.

10 ili etkileyen depremlerde ölü sayısı cumhuriyet tarihinin en ölümcül depremi olarak bilinen 1939 Erzincan depremindeki can kaybını da aştı.

'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

ART ARDA GELEN DEPREMLERE DİKKAT ÇEKMİŞ

Son olarak, depremde hayatını kaybeden gazeteci Aziz Çevlik'in daha bir kaç ay önce yazdığı “Kahramanmaraş depreme hazır mı?” yazısı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Manşet gazetesi yazarlarından Aziz Çevlik yazısında “Deprem bölgesinde yaşıyoruz, geçtiğimiz günlerde art arda yaşanan deprem ve ufak sallanmalar Kahramanmaraş’ta vatandaşlarımızı korkuttu. Peki ne kadar depreme hazırız, neler yapıyoruz?” diye sormuştu.

İŞTE O YAZI...

Çevlik'in Kahramanmaraş ile ilgili yazısı şöyle:

"Kahramanmaraş bulunduğu coğrafyadan dolayı Doğu Anadolu Fay hattının üstünde yaşıyor. Bilim adamlarının yaptığı açıklamalara göre kıtaların hareket halinde olduğunu, böylelikle fay hatlarının faaliyette olduğunu gösterir.

Deprem bölgesinde yaşıyoruz, geçtiğimiz günlerde art arda yaşanan deprem ve ufak sallanmalar Kahramanmaraş’ta vatandaşlarımızı korkuttu. Peki ne kadar depreme hazırız, neler yapıyoruz?

Bunun için tatbikatlar, eğitimler veriliyor. Bizlerde deprem çantamızı hazır bulundurmamız gerekmektedir. Depreme yakalandığımız anda çıkabiliyorsak hızlıca kendimizi dışarı atmak, çıkamıyorsak yapının sütun kısmına veya buzdolabı gibi sert, büyük eşyaların size yaşam alanı oluşturacak bölgelerine cenin pozisyonunda almamız bizlere yardımcı olur.

Yapı denetim belgesi olmayan yapılardan uzak durun! Her 5 yılda bir kullandığınız bina ve yapıların beton kuvvet testini yaptırmamız bizlere güven sağlayacaktır. Deprem, doğal afet gibi kötü olayları umarım hiçbir zaman yaşamayız, tedbir almak önem kazandırır."