Aylar önce dikkat çekmiş... Depremde hayatını kaybeden gazetecinin 'Kahramanmaraş depreme hazır mı?' başlıklı yazısı ortaya çıktı
Kahramanmaraş 6 Şubat'ta iki büyük depremle sarsıldı. 10 ili etkileyen deprem, büyük yıkıma yol açtı. Depremde can kaybı 35 bini aştı. Büyük felakette hayatını kaybeden gazeteci Aziz Çevlik'in ise daha bir kaç ay önce yazdığı "Kahramanmaraş depreme hazır mı?" yazısı ortaya çıktı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi derinden sarstı.
10 ili etkileyen depremlerde ölü sayısı cumhuriyet tarihinin en ölümcül depremi olarak bilinen 1939 Erzincan depremindeki can kaybını da aştı.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
ART ARDA GELEN DEPREMLERE DİKKAT ÇEKMİŞ
Son olarak, depremde hayatını kaybeden gazeteci Aziz Çevlik'in daha bir kaç ay önce yazdığı “Kahramanmaraş depreme hazır mı?” yazısı ortaya çıktı.
Kahramanmaraş Manşet gazetesi yazarlarından Aziz Çevlik yazısında “Deprem bölgesinde yaşıyoruz, geçtiğimiz günlerde art arda yaşanan deprem ve ufak sallanmalar Kahramanmaraş’ta vatandaşlarımızı korkuttu. Peki ne kadar depreme hazırız, neler yapıyoruz?” diye sormuştu.
İŞTE O YAZI...
Çevlik'in Kahramanmaraş ile ilgili yazısı şöyle:
"Kahramanmaraş bulunduğu coğrafyadan dolayı Doğu Anadolu Fay hattının üstünde yaşıyor. Bilim adamlarının yaptığı açıklamalara göre kıtaların hareket halinde olduğunu, böylelikle fay hatlarının faaliyette olduğunu gösterir.
Deprem bölgesinde yaşıyoruz, geçtiğimiz günlerde art arda yaşanan deprem ve ufak sallanmalar Kahramanmaraş’ta vatandaşlarımızı korkuttu. Peki ne kadar depreme hazırız, neler yapıyoruz?
Bunun için tatbikatlar, eğitimler veriliyor. Bizlerde deprem çantamızı hazır bulundurmamız gerekmektedir. Depreme yakalandığımız anda çıkabiliyorsak hızlıca kendimizi dışarı atmak, çıkamıyorsak yapının sütun kısmına veya buzdolabı gibi sert, büyük eşyaların size yaşam alanı oluşturacak bölgelerine cenin pozisyonunda almamız bizlere yardımcı olur.
Yapı denetim belgesi olmayan yapılardan uzak durun! Her 5 yılda bir kullandığınız bina ve yapıların beton kuvvet testini yaptırmamız bizlere güven sağlayacaktır. Deprem, doğal afet gibi kötü olayları umarım hiçbir zaman yaşamayız, tedbir almak önem kazandırır."
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent kaza geçirdi
- 'Yalvarıyorum' diye seslendi: Çürük evde oturmayın
- Sağlık çalışanı canlı yayında isyanını haykırdı
- Trafik kazası geçiren Haluk Levent'ten ilk açıklama
- Ercan'dan canlı yayında kahreden tahmin
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı
- ATV'den ünlü oyunculara AHBAP sansürü: 'Benim yüzümden'
- Ünlü sunucu paylaştı: 'Açlığa ve soğuğa dayanamadı'
- Can kaybı sayısı 31 bin 974'e yükseldi
- Bahçeli'nin ardından Soylu da AHBAP'ı tehdit etti