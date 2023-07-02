Son dakika... Hatay'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Hatay'ın Defne ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.15'de, Hatay'ın Defne ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
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