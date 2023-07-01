Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2023 - 15:16
Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.04'te Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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