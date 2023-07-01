Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.04'te Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 1, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-07-01
Saat:15:04:12 TSİ
Enlem:38.025 N
Boylam:37.356 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/Oz934SafFj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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