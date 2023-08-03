Son Dakika: Hatay'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 07.15'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2023
*
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz - [04.82 km] Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-08-03
Saat:07:15:45 TSİ
Enlem:36.135 N
Boylam:35.885 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/W4bTGthX2q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soylu için konuşulan belediye belli oldu'
- Bir televizyon kanalı daha yayın hayatını sonlandırdı
- Altın yatay seyirde
- Konya ve Erzurum depremlerinin ardından
- Esenyurt'taki vahşette baba hakkında çarpıcı iddia
- Altaylı ve Varank sosyal medyada atıştı
- Emekliye ek zam için iki tarih duyurdu
- Patron acımadı, mahkeme işçiyi haklı buldu
- 'Değişim makamın üzerinde'
- Müftü intihar etti!