Son Dakika: Hatay'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 07:31
Son Dakika: Hatay'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 07.15'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak belirlendi.


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