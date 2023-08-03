Son Dakika: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 05:35
Son Dakika: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 05:18'de Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.94 kilometre derinliğinde olan depremin Türkiye’ye en yakın kara parçası olan Muğla'ya 224 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. 


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