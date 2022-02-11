Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Psikiyatrist ve Seksoloji Uzmanı Haydar Dümen kimdir?

11 Şubat 2022 Cuma, 13:26

Posta gazetesi köşe yazarı, psikiyatrist Haydar Dümen hayatını kaybetti. Dümen'in cenazesinin 10 Şubat Perşembe günü defnedildiği öğrenildi.

Uzun yıllar Posta'da yazan Dümen, okuyuculara cinsellik konusunda verdiği tavsiye ve çözümlerle tanınıyordu.

Ölüm haberini gazeteci Mehmet Coşkundeniz kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter'dan bir paylaşım yapan Coşkundeniz, "Gazetemiz Posta'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın..." ifadelerini kullandı.

Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın... pic.twitter.com/0VZJKfmGkp — Mehmet Coşkundeniz (@Askdoktoru) February 11, 2022

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen, 1931'de Uşak'ın İkisaray köyünde doğdu. Afyon Lisesi'nden 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şubat 1955 yılında mezun oldu, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı oldu.

25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli oldu ve yazın çalışmalarına ağırlık verdi. Hayatı boyunca 23 kitap yazdı.

'DERT DİNLEYEN KÖŞE YAZARI'

Dümen, Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarı olarak tanındı. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri farklı bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevaplamasından dolayı geniş bir okuyucu kitlesine sahip oldu.

SUİKAST GİRİŞİMİ

29 Mart 2010'da Cihangir’deki bürosu Hüseyin Aslan adlı silahlı saldırgan tarafından basıldı; ancak Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtuldu. 2013 yılında Hüseyin Aslan, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapse mahkum edildi.

Dümen’in 1955 yılında evlendiği ilk eşiyle boşanma davası 35 yıl sürdü. Ünlü psikiyatrist, ayrı yaşayan çiftler için getirilen yasa değişikliği sayesinde ancak 1990 yılında boşanabildi. Haydar Dümen, 1992 yılından beri kendisinden 32 yaş genç Gül Dümen ile evliydi.

Dümen, Covid-19 sebebiyle 91 yaşında hayatını kaybetti.

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