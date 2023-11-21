Son Dakika: Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi

Son dakika gelişmesi... Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi. Samast 26 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

DHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 14:08
Son Dakika: Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi
Abone Ol google-news

Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında hazırlanan “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi. 

Samast 26 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.


Hrant Dink Ogün Samast Son dakika

İlgili Haberler

Son dakika... Adalet Bakanı Tunç'tan 'Ogün Samast' sorusuna yanıt: 'Kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var'

Son dakika... Adalet Bakanı Tunç'tan 'Ogün Samast' sorusuna yanıt: 'Kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var'
Son dakika... Hrant Dink’in katili Ogün Samast ile ilgili yeni gelişme: 12 yıla kadar hapis istemi

Son dakika... Hrant Dink’in katili Ogün Samast ile ilgili yeni gelişme: 12 yıla kadar hapis istemi
Ogün Samast'ın şartlı tahliye sürecindeki şaibe! 4 ayda ne değişti?

Ogün Samast'ın şartlı tahliye sürecindeki şaibe! 4 ayda ne değişti?

En Çok Okunan Haberler