Son Dakika: Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi
Son dakika gelişmesi... Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi. Samast 26 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.
Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında hazırlanan “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi.
Samast 26 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.
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