Son dakika: Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı arasında görüşme
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Akar tarafından görüşmede; Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken, bölgede barış için çalışmaya devam edeceği belirtildi.
Bakan Rezkinov da Türkiye’nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı teşekkür etti.
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