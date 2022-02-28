Son dakika: Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı arasında görüşme

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

AA
28 Şubat 2022 Pazartesi, 10:37
Son dakika: Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı arasında görüşme
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Akar tarafından görüşmede; Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken, bölgede barış için çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Bakan Rezkinov da Türkiye’nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı teşekkür etti. 


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