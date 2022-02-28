Rusya'nın Ukrayna işgalinde 5. gün: Gözler bu görüşmede!
Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatında 5. güne girildi. Gözler Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'ta yapılacak müzakerelere çevrildi.
Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatında 5. gününde gözler Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'ta yapılacak müzakerelere çevrildi.
Sputnik'te yer alan habere göre, Rus heyetinin ardından Ukrayna heyetinin de müzakere için Belarus'a ulaştığı bildirildi. Görüşmelerin birkaç saat içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Belirlenen yerin güvenlik problemleri nedeniyle müzakerelerin başlangıcı uzarken, Rus ordusunun Ukrayna'daki saldırıları sürüyor.
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